Yılbaşı kutlamalarına havai fişek gösterileri damga vurdu

01.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:37

2020 yılı tüm dünyada coşkuyla karşılandı. Dünyanın pek çok büyük kentinde yeni yıl için havai fişek gösterileri düzenlendi. Saatler gece yarısını vurduğunda başlayan havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Havai fişek gösterilerini izlemek isteyenler ise soğuk havaya aldırış etmeden sokaklara akın etti.



Moskova, Atina, Kopenhag, Berlin, Paris ve Londra'da şehrin simge bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle