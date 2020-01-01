Yılbaşı kutlamalarına havai fişek gösterileri damga vurdu
Dünyanın pek çok büyük kenti havai fişek gösterileri eşliğinde 2020 yılını karşıladı. Havai fişek gösterilerini izlemek isteyenler ise soğuk havaya aldırış etmeden sokakları doldurdu.
2020 yılı tüm dünyada coşkuyla karşılandı. Dünyanın pek çok büyük kentinde yeni yıl için havai fişek gösterileri düzenlendi. Saatler gece yarısını vurduğunda başlayan havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Havai fişek gösterilerini izlemek isteyenler ise soğuk havaya aldırış etmeden sokaklara akın etti.
Moskova, Atina, Kopenhag, Berlin, Paris ve Londra'da şehrin simge bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle