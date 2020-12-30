Yılbaşı kurabiye tarifi nelerdir? En güzel, zencefilli, tarçınlı, tatlı ve tuzlu yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?

Servisler açıldı, yemekler yendi derken, geldik yılbaşı kurabiyesi tarifine. Yılın en özel günlerinden biri olan yılbaşı, her evde coşkuyla, yeni umutlarla, dilekler edilerek girilmektedir. Yılbaşına akşamına için özenle tarifler seçilir, masalar itinayla hazırlanır ve sonunda çay eşliğinde veya evde oyun oynarken atıştıracak en güzel tarifler!

Ailecek oturduk televizyon başına, çayımıza da yanıbaşımıza koyduk. Ancak unuttuğumuz bir şey var. Yılbaşı kurabiyesi tarifi yapmadık ve çayın yanına hiçbir şey yapmayın. Dert etmeyin! Size özel en güzel, zencefilli, tarçınlı, tatlı ve tuzlu yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? derdine düşmeyin diye yılbaşı kurabiyelerini bu başlıkta topladık. Zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Tarçınlı yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Portakallı yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? bilmiyorsanız da aman telaş etmeyin. Tatlısından tuzlusuna, zencefillisinden, portakallısına kadar tüm yılbaşı kurabiyeleri karşınızda.

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Yumurta (2 adet)

Tereyağ (100 gram oda sıcaklığında)

Toz şeker (150 g)

Un (250 g)

Kabartma tozu (1 tatlı k.)

Zencefil (1,5 tatlı k.)

Tarçın (1 tatlı k.)

Yapılışı:

Yumurta, toz şeker ve tereyağ mikser yardımıyla kıvam alana kadar karıştırılır.

Ardından un ve diğer malzemeler eklenerek yoğurma işlemine geçilir.

Hamur ele yapışmayacak hale gelene kadar iyice yoğrulur. Hamur ele yapışır ise 1 kaşık un eklenir.

Hamuru iyice yoğurduktan sonra streç filme sarılarak 30 dakika buzdolabında bekletilir. Hamur buzdolabında dinlenirken, son 10 dakikasında fırın 175 dereceye getirilerek ısıtılır.

Hamur buzdolabından çıkarılır ve iki eşit parçaya bölünür.

Tezgahın üzeri unlanır ve hamur parçalarından biri merdane ile en fazla yarım santim kalınlıkta olacak şekilde açılır.

Açılan hamur kurabiye kalıbı veya bir bir bardak ağzıyla kesilir.

Kesilen kurabiye dilimleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir. Tüm hamur bitene kadar işlem tekrar edilir.

Kurabiye dilimleri ile tamamlanan fırın tepsisi 12 dakika fırında pişirilir.

Kurabiyeler piştikten sonra yağlı kağıt ile birlikte soğuk bir ızgaranın üzerine konulur.

Izgara yok ise soğutma işlemi için balkonda bekletilebilir.

Pişen ve soğuyan zencefilli yılbaşı kurabiyesi servise hazır.

Afiyet olsun.

TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Zencefilden hoşlanmayanlar,tarçınlı kurabiye yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler:

Pudra şekeri (1 çay bardağı)

Yumurta akı (1 adet)

Sıvıyağ (yarım çay bardağı)

Oda sıcaklığında tereyağ (1 paket)

Un (4 su bardağı)

İnce dövülmüş ceviz (1 çay bardağı)

İsteğe göre badem, fındık, fıstık

Tarçın (1 çay kaşığı)

Vanilya (1 paket)

Kabartma tozu (1 paket)

Yapılışı:

Tüm malzemeler geniş bir kaba alınır.

Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar iyice yoğrulur.

Ardından hamur merdane yardımıyla açılır ve kurabiye kalıplarıyla veya su bardağı ağzı ile kesilerek şekil verilir.

160 derecede fırın ısıtılmaya bırakılır.

O esnada fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve kesilen hamurlar fırın tepsisine yerleştirilir.

Hamuru yerleştirilen fırın tepsisi önceden 160 derecede ısıtılan fırında 20- 25 dakika pişirilir.

Pişme sürecinde 3 yemek kaşığı pudra şekeri ile 2 tatlı kaşığı tarçın karıştırılır.

Pişen kurabiyeler bu karışıma bulanır.

Karışıma bulanan kurabiyeler servise hazırdır.

Afiyet olsun.

PORTAKALLI YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Yılbaşı kurabiye tarifleri dilediğiniz çeşitleri ve şekilleri ile göz doldurmaktadır. Bunlardan bir tanesi de portakallı yılbaşı kurabiye tarifidir.

Malzemeler:

Oda sıcaklığında olan tereyağ (100 g)

Sıvıyağ veya zeytinyağı (¼ su bardağı)

Pudra şekeri (½ su bardağı)

Yumurta (1 adet)

Nişasta (½ su bardağı)

Un (2,5 su bardağı)

Kabartma tozu (1 paket)

Vanilya (1 paket)

Portakal kabuğu rendesi (1 adet)

Tarçın (1 çay kaşığı)

Zencefil (1 çay kaşığı)

Yapılışı:

Tereyağ, sıvı yağ, pudra şekeri ve rendelenen portakal kabukları geniş bir kaba alınır ve karışım krema kıvamına gelene kadar çırpılır.

Çırpma esnasında yumurta ve nişasta eklenerek işleme devam edilir.

2 bardak un, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve zencefil eklenir ve el ile yoğrulmaya başlanır.

Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğrulur.

Yoğurma işleminin ardından hamur buzdolabında 20 dakika kadar bekletilir.

Buzdolabında dinlenen hamur, merdane ile 1 cm kalınlığında olacak şekilde açılarak kurabiye kalıpları ile şekiller verilir.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve kesilen kurabiyeler tepsiye yerleştirilir.

Daha önceden 180 derecede ısıtılan fırına tepsi konulur ve kurabiyeler 15 dakika kadar pişirilir. (rengi değiştiği anda da alabilirsiniz)

Ardından pişen portakallı yılbaşı kurabiyeler tabağa konularak servise hazır edilir.

Afiyet olsun.

TUZLU YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Çayın yanında yemeye doyamayacağınız tuzlu yılbaşı kurabiyesi malzemeleri şu şekildedir.

Malzemeler:

Margarin (150 g)

Ayçiçek yağı (yarım çay bardağı)

Yumurta (1 adet akı ve sarısı ayrılacak)

Un (3 su bardağı)

Kabartma tozu (1 paket)

Buğday nişastası (2 yemek kaşığı)

Tuz (1 tatlı kaşığı)

Sirke (1 yemek kaşığı)

Su (2 yemek kaşığı)

Süslemesi için:

Çörek otu

Yumurta sarısı

Yapılışı:

İlk olarak margarin ve ayçiçeği blender ilekrema kıvamı alana kadar karıştırılır.

Ardından geniş bir kapta karıştırılan margarin ve ayçiçeğinin üzerine yumurta akı, tuz, sirke ve su eklenerek karıştırmaya devam edilir.

Geriye kalan malzemeler eklenir.

Hamur el ile yoğrulmaya başlanır.

Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğrulur.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir.

O esnada fırın 170 derecede ısıtılmaya bırakılır.

Hamur, kalın olmayacak şekilde açılır ve kurabiye kalıpları ile kesilir.

Kesilen hamurlar fırın tepsisine dizilir ve fırına atılır.

Kurabiyeler kızarana kadar pişirilir.

Pişen kurabiyeler tabağa alınarak servis edilir.

Afiyet olsun.

ÇİKOLATALI YILBAŞI KURABİYESİ

Ve yılbaşı kurabiyesi dendiğinde ilk akla gelen, ağızda bıraktı leziz tadıla çikolatalı yılbaşı kurabiyesi ile yılbaşını şenlendirin.

Malzemeler:

Tereyağ (225 gram)

Yumurta sarısı (2 adet)

Kakao ( 3 tepeleme yemek kaşığı)

Tarçın (½ çay kaşığı)

Pudra şekeri (½ su bardağı)

Vanilya (1 paket)

Kabartma Tozu (2 çay kaşığı)

Un (aldığı kadar)

Kremasi için:

Krema (100 ml)

Beyaz çikolata (100 g)

Yapılışı:

Tüm malzemeler geniş bir kaba alınır ve kulak memesi kıvamına gelene kadar iyice yoğrulur.

Ele yapışmayacak kıvama gelen hamur, folyoya sarılarak 1 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakılır.

Hamuru buzdolabında dinlenmeye bıraktıktan sonra ocağın üzerine krema konulur.

Kaynama noktasına yaklaşan kremayı ocaktan alınarak üzerine çikolata eklenir ve karıştırılır.

Ardından krema buzdolabına konularak dinlendirilir.

Soğumaya bırakılan krema buzdolabından çıkarılıp, mikser yardımıyla iyice çırpılır ve tekrardan buzdolabına alınır.

Hamur buzdolabından alınır ve tezgahın üzerine pudra şekeri dökülüp hamur merdane yardımıyla açılmaya başlanır.

Açılan hamurlar kurabiye kalıpları ile kesilir.

Fırın 175 dereceye getirilerek ısıtılmaya bırakılır.

Fırın tepsinin üzerine yağlı kağıt serilerek kesilen hamurlar fırın tepsisine yerleştirilir.

Ardından 20 -25 dakika kurabiyeler pişmeye bırakılır

Pişen kurabiyeler soğumaya bırakılır.

Soğuyan kurabiyelerin birine hazırlanan beyaz çikolatalı krema sürülür ve bir başka kurabiye ile kapatılır.

Kurabiyeler bitene kadar bu şekilde kapatılır.

Kurabiyeler servis edilmeye hazırdır.

Afiyet olsun.