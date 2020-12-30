Yılbaşı kısıtlamasında İzmir'de sıkı denetim

İZMİR Emniyet Müdürlüğü, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı tedbirleri kapsamında 5 bin polis memuru görevlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşında görev yapacak olan polis memurları, kentin birçok noktasında denetim yapacağı, siber polislerinin ise 24 saat sanal devriye yapacağı öğrenildi.

Tüm yurtta etkisini sürdüren koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yılbaşını da kapsayan kısıtlama kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 400 uygulama noktasında uygulama yapacak. 5 bin polis memurunun görevlendirildiği kısıtlamada, otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler ve bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara ceza işlemi uygulayacak. Özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsade edilmeyeceği öğrenildi. Ayrıca, ekiplerin yapacağı denetimlere 4 deniz ve 2 hava aracının kontrol edeceği, siber polislerinin ise 24 saat esaslı sanal devriye görevi yapacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK