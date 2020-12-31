Yılbaşı kısıtlamaları ne zaman başlıyor, nelere izin veriliyor?
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BBC

Yılbaşı kısıtlamaları ne zaman başlıyor, nelere izin veriliyor?

31.12.2020 20:12 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:05
Yılbaşı kısıtlamaları ne zaman başlıyor, nelere izin veriliyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kurallar getirilen yılbaşını da kapsayan kısıtlamalar ne kadar sürecek, neler yasak, nelere izin veriliyor?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları bu akşam itibarıyla başlıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar ne kadar sürecek, neler yasak, nelere izin veriliyor? Detayları derledik:

Ne zaman başlayacak?

Ne zaman son bulacak?

Neler yasak?

Neler, nasıl serbest?

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık'ta Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunmuş, yılbaşında alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti.

Erdoğan, "Partiler, otellerde olsun villalarda olsun, güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Söz konusu partilere operasyon düzenlenebileceğini belirten Erdoğan, "İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır" demişti.

34 bin personel görev yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Yılbaşı gecesi; 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere, toplam 34 bin 247 arkadaşımız, görevinin başında olacak" dedi.

Yılbaşı kısıtlamaları ne zaman başlıyor, nelere izin veriliyor?
BBC

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