YILBAŞI KERMESİ MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi Eşitlik Birimi ile Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yılbaşı kermesi, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nin önündeki alanda devam ediyor. Evinde üreten kadınlara, engelli vatandaşlarımıza istihdam amacıyla açılmış olan kermes ay sonuna kadar devam edecek.

Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi ve Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Eğitim Merkezi'ndeki kadınların üretmiş olduğu el işi ürünlerin olduğu kermeste, özellikle 13 senedir açık olan el örgüsü Bodrum Mandalinası satılan stant büyük ilgi görüyor.

Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi eğitmeni Hilal Karakaş yaptıkları bu kermesle evinde üreten kadınlara ve engellilere destek olmak istediklerini söyledi. Karakaş, "Bodrum Belediyesi olarak, belediye başkanımız Ahmet Aras'ın düzenlemiş olduğu yılbaşı etkinliğine biz de kadın danışma merkezi ve eşitlik birimimiz ile üreten bayanlarımıza destek olmak amaçlı yılbaşı kermesi düzenledik. Hava müsaade ettikçe 10 gün boyunca açığız. Şu anda çok güzel gidiyor. Ay sonuna kadar bütün halkımızı etkinliğimize bekliyoruz. " Dedi.

Yaklaşık 15 standın olduğu etkinlikte stant açan Sevinç Pektaş "Biz kadınlar olarak belediyemizin sağladığı bu imkandan çok memnunuz, çok keyif alıyoruz. Biraz para kazanıyoruz, birilerine yardım edebiliyoruz. Engellilerimiz var, yaşlılarımız var. Çok memnunuz her şeyden. "dedi.

Ay sonuna kadar açık olan etkinliğe halkımızın ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

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