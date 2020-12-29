Yılbaşı Kartları 2021 | En güzel simli, nostaljik yılbaşı kartları

Eskimeyen bir gelenek olan sevdiklerimize yılbaşı tebrik kartları göndermek, teknolojinin etkisiyle biraz nostaljide kaldı. Kalıcı hatıralar bırakmak adına hazırlanan yılbaşı kartlar ve kartpostalları, soğuk kış günlerini temsil eden ufak bir detay olarak hafızalarda kalmıştır. İşte sizler için hazırladığımız yılbaşı kartları...

Çocuklarınızla bir araya gelerek evde sevdiklerinize göndermek için yılbaşı kartları hazırlayabilirsiniz. Bu kartlar sayesinde çocuklarınızın motor gelişimi desteklenir ve ürün hazırladıkları için özgüveni de pekişir. Değer verdiğiniz tüm insanlara hediye edebileceğiniz en güzel simli, yapımı kolay nostaljik yılbaşı kartlarını buradan bulabilirsiniz...

YILBAŞI KARTLARI 2021

Eskiden yılbaşı zamanı bütün kırtasiyeler yılbaşı kartlarıyla dolardı. En samimi duyguları dile getiren yılbaşı kartları;

Yılbaşı Kartı

Yılbaşı Kartı

Yılbaşı Kartı

Yılbaşı Kartı

Yılbaşı Kartı

En güzel simli, nostaljik yılbaşı kartları



Özellikle simli kartpostallara rağbet çok olurdu. Ve birinden simli bir kartpostal almak ne şahane şeydi! O kartpostalların olduğu zamanlar belki çok daha güzeldi. İşte nostaljik ve simli yılbaşı kartları

Simli, nostaljik yılbaşı kartı

Simli, nostaljik yılbaşı kartı

Simli, nostaljik yılbaşı kartı

Simli, nostaljik yılbaşı kartı