Yılbaşı kapanma var mı? Yılbaşında yasak olacak mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa'da, vaka ve ölüm sayısı artışıyla sıkı önlemlerin getirilmesi ve omicron varyantının endişelere neden olması yılbaşı kısıtlamalarını akıllara getirdi.

YILBAŞI KAPANMA VAR MI?

Yılbaşı gecesi ve 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihleri aralığında sokağa çıkma yasağının durumu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2 yıldır salgınla mücadele sürerken, omicron varyantı endişelere neden oldu. Bazı ülkelerde ise sıkı önlemler geri geldi. Geçtiğimiz sene ülkemizde de kapanma ve sokak yasakları uygulanırken, sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış, aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan Kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.

GEÇEN YIL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu.

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