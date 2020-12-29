Yılbaşı ikramiyesi kaç milyon TL? Yılbaşı büyük ikramiye çıkma ihtimali yüzde kaç?

Yılbaşının yaklaşmasıyla büyük ikramiye tutarları da açıklandı. Peki Milli Piyango'da bu yılbaşı kaç milyon ikramiye verilecek? Yılbaşı büyük ikramiyenin bir kişiye çıkma olasılığı yüzde kaçtır? Yılbaşı ikramiyesi hakkında bilgiler haberimizde.

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletleri satışa çıktı. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ne kadar? Yılbaşı büyük ikramiyesi saat kaçta çekilecek?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yılki büyük ikramiye tutarı tam 100 milyon TL. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şansını denemeye başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak şekilde açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise:

- Tam biletler 100 TL,

- Yarım biletler 50 TL ve

- Çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiyeyi kazanan bilet, Kanal D ekranında açıklanacak. Saat 23.00'te canlı olarak yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKMA İHTİMALİ YÜZDE KAÇTIR?

Yılbaşı büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu açıklandı. Buna göre yılbaşı ikramiyesi için toplamda 20 milyon bilet basıldığını varsayarsak - tabii ki bu değer daha da yüksek ve düşük de olabilir sadece varsayım - o zaman ikramiyenin çıkma olasılığı 1/20.000.000 olur. Yüzdelik dilime vurursak büyük ikramiyenin 1 kişiye çıkma ihtimali yaklaşık olarak %0,00000005 değerine eşittir. Yani neredeyse imkansız gibi duruyor. Hatta tanımsız diyebiliriz. Çünkü matematikte sayı bölü sonsuz ifadesi 0'a eşittir. Buradaki oran da neredeyse sıfır olduğu için 1/sonsuz gibi hesaplayabiliriz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMAK HARAM MI?

Piyango, şans oyunları vb. hakkında fetvalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PİYANGO, TOTO, LOTO, İDDİA VB. ŞANS OYUNLARI OYNAMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir (İbn Nüceym, el-Bahru'r-râik, VIII, 554-555; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 194). Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür oyunların hâsılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir.

YARIŞMALARDA ELDE EDİLECEK ÖDÜLLERİ ALMAK CAİZ MİDİR?

İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî', VI, 206; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür.