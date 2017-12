Yılbaşı İçin Ev Süslemeleri

Zaman çok çabuk geçiyor değil mi? 2017'yi de geride bırakıyoruz artık ve yeni yıla pozitif enerji ve mutlulukla merhaba demeye hazırlanıyoruz. Yeni bir sene her zaman herkes için yeni umutlar anlamına gelir ve herkes gelecek seneye ümitle ve neşeyle bakar. Zaten tam da bunun için yeni senenin gelişi tüm dünyada kutlanıyor. Peki sizin yılbaşı gecesi planlarınızda ne var?



Eskiden yılbaşı gecesi demek sobalı sıcak evlerimizde ailemizle ve sevdiklerimizle tombala gibi oyunlar oynayıp televizyon kanallarının yeni yıla girerken hazırladıkları özel programlarla eğlenceli vakit geçirmek demekti. Yakın geçmişte ise şehir hayatının hareketlenmesi ve eğlence mekanlarının artması ve yaygınlaşmasıyla sokaklarda bile yılbaşı kutlamaları yapılır oldu ve dışarıda yılbaşı gecesi için her adımda başka bir organizasyon yapılmaya başlandı. Ancak bu aynı zamanda sokakların oldukça kalabalık hale gelmesi ve yılbaşı için ayrılan bütçenin de giderek daha da artması demek oluyor. İşte bu yüzden, bugünlerde yılbaşı geceleri tekrar evlerde kutlanmaya başlanıyor. Hem kalabalık ve telaştan uzakta sadece sevdiklerimizle sıcak ve eğlenceli vakit geçirebiliyoruz, hem de ekonomik olarak dışarıda bir servet harcamıyoruz böylece.



Siz de yılbaşında evinizde küçük ya da büyük bir parti verecekseniz ya da yalnızca ailenizle televizyon başında bir akşam geçirmeyi düşünüyorsanız bu yazımız tam size göre! Evinizi yılbaşı gecesi için daha eğlenceli hale getirmenin 6 ekonomik yolu!



Tabii ki yılbaşı ağacı süslemeleri



(Bhavin Taylor Design/ homify.com.tr)



İlk akla gelenden başlayalım dedik. Elbette yılbaşı gecesinin temsilcilerinden biri de yılbaşı ağaçları. Elbette büyük ve gerçek çam ağaçları ülkemizde pek yaygın değil, zaten gerçek çam ağacından imal edilen yılbaşı ağaçları bir gecelik eğlence için hem çevre dostu olmayan, hem de pahalı bir zevk diyebiliriz. Ancak farklı malzemelerden imal edilen çam ağacı görünümündeki dekoratif yılbaşı ağaçlarını oldukça ekonomik fiyatlarla bulabilirsiniz!



Alternatif yılbaşı ağacı süslemeleri



(Farrow ve Ball/ homify.com.tr)



Yılbaşı ağacı yerine plastik gibi bir dekoratif ağaç istemiyorsanız sizin için daha güzel bir fikrimiz var; kendinizin de yapabileceği ve hatta çocuklarınızla birlikte eğlenceli bir Kendin-Yap projesine dönüşebilecek alternatif ağaç figürleri. Yalnızca sokaktan topladığınız ağaç dalları ve yılbaşı ışıkları ile bile harikalar yaratabilirsiniz. Tıpkı bu örnekteki gibi basit ve şık tasarım gibi...



Yılbaşı ışıkları ile değişik bir görünüm



(Ekaterina Galera/ homify.com.tr)



Yılbaşı ışıkları olmadan bir evi asla tam olarak yeni yıla hazırlamış sayılmazsınız! Aydınlık ve umut dolu günleri beklerken daha ışıl ışık bir yaşam alanı için renkli ve şık tasarımlı yılbaşı ışıklarınızı almayı unutmayın!



Dekoratif çelenkler







(Bhavin Taylor Design/ homify.com.tr)



Yeni yıla girerken en sık karşımıza çıkan figürlerden biri de renkli ve sıcak yılbaşı çelenkleridir şüphesiz. Dükkanlarda, alışveriş merkezlerinde, kafelerde, ticari işletmelerin kapılarında bu tarz çelenklere rastlamışsınızdır mutlaka. Evinizde neden olmasın? Evinizin dış kapısına da iç yaşam alanlarının kapılarına da bu minik süsleme çelenklerden asarak yeni yıl ruhunu yansıtabilirsiniz. Üstelik isterseniz bu çelenkleri de kendiniz yapabilirsiniz!



İhtişamlı bir yemek masası



(Sweet Eli/ homify.com.tr)



Yeni yıla girerken vazgeçilmezlerden biri de tabii ki aileniz ve sevdiklerinizle tüm gece süren bir ziyafet sofrası hazırlamak değil mi? Sofranız için yalnızca birbirinden lezzetli yemekler, tatlılar ve atıştırmalıklar değil, eğlenceli sofra süsleri de düşünün. Renkli peçeteler, çam ağacı yaprakları, şık şamdanlar ve aromatik mumlar ve doğallık katan kozalaklar... Sofranızı şenlendirmek için bunlara ihtiyacınız olacak.



Süslemeler



(Hejmonti/ homify.com.tr)



Ve tabii ki yılbaşının olmazsa olmazları: Asılı süslemeler. Yılbaşı süslemenizi yaparken sınırı kendiniz belirleyin; tavana, duvarlara, merdiven parmaklıklarına tüylü, ışıltılı, pozitif enerji ve neşe saçan her şeyi asabilirsiniz. Unutmayın ki yılbaşı dekoru söz konusu olduğunda abartılı kavramı söz konusu değildir!



Hediyelik yılbaşı çorapları



(Deja Ooh/ homify.com.tr)



Eğer çocuğunuz varsa ve onu eğlendirmek istiyorsanız yılbaşı çoraplarının içine küçük hediyeler koyarak evin farklı yerlerine asabilirsiniz!