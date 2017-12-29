Yılbaşı Hindisi Yerine Köy Tavuğu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bulunan kanatlı hayvan satıcıları, özellikle yılbaşında tüketilen hindinin fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşların köy tavuğuna yöneldiğini söylediler.



Yılbaşı sofralarının baş yiyeceklerinden bir tanesi olan hindi satışları Samsun'da devam ediyor. Tavuk etine göre az kolesterollü olan ve yılbaşı sofralarında tüketilen hindi, fiyatıyla da el yakıyor. Ağırlıkları 5 ile 10 kilo arasında değişen köy hindisinin büyüklerinin ortalama fiyatı 250 liraya kadar çıkabiliyor. 10 kiloluk köy hindisinin fiyatı ise 270 lira olan çeyrek altından daha pahalı.



Satışlar hakkında açıklamalarda bulunan kanatlı hayvan satıcısı Pevabil Kurt, "Bu sene hindi sayısında azlık var. Sadece hindi değil, kaz ve ördek sayısında da azlık var. Bu da fiyatlara olumsuz olarak yansıdı. Hindi fiyatları bu sene biraz fazla. Hindinin kilosunu 30 liradan satıyoruz. Hindiler 5 kilo ile 10 kilo arasında değişiyor. Bu da ortama 240 liraya tekabül ediyor. Bu sene eskisi kadar hindiye rağbet yok. İnsanlar hindi yerine köy tavuğunu tercih ediyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar köy tavuğuna ilgi gösteriyor. 240 liraya hindi alacak vatandaşlar, 50 liraya köy tavuğu alıyor. Bu da vatandaşlara 190 lira kar sağlıyor" dedi. - SAMSUN