: Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Hindiyi yakmadan pişirmenin yolu

27.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:46

Yılbaşı denilince akla tabii ki sofraları süsleyen hindi geliyor. Peki hindi nasıl pişirilmeli, en lezzetli hindi nasıl yapılır? İşte hindi pişirmenin püf noktaları.

Yılbaşı denince aklı ilk gelen yemek hindi oluyor. İçi pilavla dolu nar gibi kızarmış bir hindiye ulaşmanın yolu ne? İşte sizin için uzmanına hindi pişirmenin püf noktalarını sorduk.

1. Pişirirken dağılmaması için hindiyi bağlamak geekiyor.

2. Butları ve kanatları bağlamazsak hindi dağlıır.

3. Butu ayak kemikleri kısmından çevirmek gerekiyor.

4. Hindi bağlandıktan sonra haşlanmak üzere soğuk suyun içine bırakılmalı.

5. Hindinin ağır kokusunu kırmak ve lezzet katmak için suya sebze atılmalı.

6. Hindi sebzeli su içinde 1,5 saat boyunca haşlandıktan sonra dinlendirilmeli.

7. Hindiye katılabilecek soslar arasında domates salçası, tuz, bal, portakal suyu sayılabilir.

8. Hindi soslandıktan sonra fırında 180 derecede kızarana kadar pişirilmeli. Bu süper 12 ila 15 dakika arasında sürer.

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