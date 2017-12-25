Yılbaşı Hindileri Pazardaki Yerini Aldı

Edirne'de, yılbaşına kısa bir süre kala hindi satışları başladı.



Üreticiler pazara getirdikleri canlı hindileri kilosuna göre 100 ila 140 lira arasında değişen fiyatla satışa sunuyor.





Hindi yetiştiricisi Nazmi Türel, gazetecilere yaptığı açıklamada, hindi satışlarında yeni yıl bereketi yaşandığını söyledi.



Vatandaşların yerli cins hindileri tercih ettiğini ifade eden Türel, şunları kaydetti:



"Satışlar iyi. Allah bereket versin. Kilosuna göre küçük olanlar 80 liradan başlıyor en büyük boy 140 liraya kadar çıkıyor. Ama ortalama 120 lira civarında gidiyor. Ben bu yıl satmak için 50 tane hindi yetiştirdim. 30 tanesini sattım. Yılbaşına kadar kalanları da satacağımı düşünüyorum. Geçen seneye göre fiyatlarda bir artış yok. Hindi güzel bakıldığında 1 yılda besiye geliyor. Yemi düzenli verilince ve doğada gezerek beslenince sağlıklı bir şekilde büyüyor. Doğal beslenme çok önemli. Yerli cins hindi yetiştiriyorum. Vatandaşlar da daha çok yerli cinsi tercih ediyor. Hindi alırken hindinin parlaklığına ve canlılığına dikkat etsinler."