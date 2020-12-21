Yılbaşı hindileri el yakıyor
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Yılbaşı hindileri el yakıyor

21.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:30

Yılbaşı hindileri el yakıyor Osmaniye'de görücüye çıkan yılbaşı hindileri 150 ila 250 lira arasında satılıyor Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler Osmaniye'de satışa sunulmaya başlandı.

Yılbaşı hindileri el yakıyor

Osmaniye'de görücüye çıkan yılbaşı hindileri 150 ila 250 lira arasında satılıyor

OSMANİYE - Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler Osmaniye'de satışa sunulmaya başlandı. Hindi üreticisi Mustafa Özdil, hindi satışlarının iyi gittiğini, fiyatların 150 ila 250 lira arasında değiştiğini söyledi.

Yeni yıla kısa bir zaman kala yılbaşı gecelerinin sofralarını süsleyen hindiler Osmaniye'de satışa sunuldu. Merkeze bağlı Sakızgediği köyünde hindi üreticiliği yapan Mustafa Özdil, yaklaşık 9 aydır baktığı hindilerini satışa sunarken fiyatların 150 ila 250 lira arasında değişiklik gösterdiğini söyledi. Hindilerini meralarda yetiştirdiğini ifade eden Özdil, "Sakızgediği köyünde hindi çiftliğimiz var. Yaklaşık 600 hindi ile başladık. Civciv olarak aldık. Mart ayından bu yana yetiştirdik. Hindileri meralarda yetiştiriyoruz. Ancak şu an tarım arazileri ekildiği için yem vermeye başladık" dedi.

Korona virüsün satışları çok fazla etkilemediğini belirten hindi üreticisi Mustafa Özdil, "Sıkıntımız yok. Satışlarımız başladı. Satışlarımız iyi gidiyor. Ancak korona virüsün zararı bize de dokunuyor. Gelecek olan müşterilerimiz gelemiyor. Sokağa çıkma yasağı daha da etkiledi. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Hindilerimiz genelde 14 ila 16 kilogram arasında tabi bunların içerisinde 6 kilo ile 8 kilo olan da var. Yani dişileri 200 liradan erkekleri 250 liradan satıyoruz. Tabi 6 kilo gelene de 200 lira demiyoruz. Onları da 150 liradan satıyoruz" diye konuştu.

Yılbaşı hindileri el yakıyor
Yılbaşı hindileri el yakıyor
Yılbaşı hindileri el yakıyor
Yılbaşı hindileri el yakıyor
Yılbaşı hindileri el yakıyor
Yılbaşı hindileri el yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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