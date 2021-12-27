Yılbaşı hazırlıkları

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları için Times Meydanına getirildi. Kristal top, saatler gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik direkten aşağı bırakılıyor.