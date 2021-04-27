Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu
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Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, harçlıklarıyla aldığı 20 civcivin büyüyüp üreyerek yumurta üreten 65 tavuğa dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Datça ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, harçlıklarıyla aldığı 20 civcivin büyüyüp üreyerek yumurta üreten 65 tavuğa dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Ailesi, ilkokul öğrencisi Lidya İlhan'a yılbaşında bir yakınının verdiği harçlıklarla isteği üzerine 20 civciv satın aldı.

Civcivleriyle her gün yakından ilgilenen ve yem veren Lidya, kısa sürede büyüyen hayvanlarından yumurta almaya başladı.

Tavukların organik yumurtalarıyla beslenen Lidya, artan yumurtaların bir kısmını satarak harçlığını çıkarıyor, bir kısmını da kuluçkaya yatan tavukların altına koyarak yeni civcivler elde ediyor.

Lidya, AA muhabirine, tavuklarla vakit geçirmenin çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Salgın döneminde okula gidemediği ve arkadaşlarıyla fazla görüşemedi için hobi olarak tavuklarla ilgilenmeye karar verdiğini anlatan Lidya, "Tavuklara bakmak, onları sevmek vakit geçirmek çok eğlenceli. İnsanların doğal beslenmesini istiyorum.

Marketten satın aldıkları ürünleri çok tüketmemelerini istiyorum. Yumurtalardan yeni civcivler çıkartmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Özlem Harıpçı da kızının hayvanları çok sevdiğini, onlarla yakından ilgilendiğini görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu
Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu
Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu
Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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