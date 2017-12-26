Yılbaşı Gecesine Özel Çocuk Menüleri





Çocukların yemek yerken önlerine konulan tabağın hem keyifli görünmesi hem de besleyici özellik taşıması çok önemlidir. Bu nedenle çocuklar için menü hazırlamak, çocuk beslenmesinin en zor yanıdır. Bu menü, bir de yılbaşı gecesi için planlanacaksa, durum daha da zorlu bir hal alır. Çünkü yılbaşı gecesinde sofrada kaç çocuğun bulunacağı ve bu çocukların ortak zevklerinin neler olduğu, menünün şekillenmesinde önemli rol oynar. Çocuklara uygun yılbaşı sofrası hazırlarken bazı beslenme ilkelerine dikkat edilmeli, renkli ve göz alıcı gıdalar yerine, besleyici yanı yüksek besinler seçilmelidir.



Soğuk mezelere çocuklar için alternatif eklenmeli



Ana yemek öncesi ikram edilecek soğuk başlangıçlar arasına mutlaka çocukların da severek tüketebileceği alternatifler eklenmelidir. Meze önerisi olarak çocukların menüsüne yoğurt soslu sebzeler dahil edilebilir. Çocuklar genel olarak kızartma türü gıdaları sevse de, sebzelerin fırınlanması daha uygun olacaktır. Çünkü besinler, kızartma işleminde ciddi bir vitamin kaybına uğrar ve besin değerlerini yitirirler. Bir diğer meze önerisi olarak da zeytinyağlı barbunya tercih edilebilir. Ayrıca mutlaka bir çeşit salata hazırlanmalıdır. Çocuklar genel olarak domates, salatalık, göbek, havuç ve mısır gibi salata malzemelerini sevdiğinden, bu malzemelerden oluşan bir salatayı da severek tüketecektir. Rus salatası da iyi bir meze alternatifi olabilir. Fakat bu salata dışarıdan satın alınmamalı, aksine evde hazırlanmalıdır. Salata içeriğinde ise az yağlı mayonez kullanılmalıdır.



Çocuklar, soslardan hoşlanmayabilir!



Çocuklara özgü menü hazırlarken dikkat edilecek en önemli nokta; ana yemektir. Genellikle çocukların yemek masalarındaki öncelikli tercihi köfte olur. Fakat köfte ana yemek değil, ana yemeğin alternatifi olarak planlanmalıdır. Çünkü yılbaşında mutlaka et, hindi ya da tavuk tercih edilir ve bunlar genelde çeşitli soslarla hazırlanır. Çocuklarsa çoğunlukla aşırı baharat ve krema içeren soslardan haz etmez. Bu nedenle onların menüsündeki etlerin sos içermemesine dikkat edilmelidir. Bu etler pişirilirken de fırınlama yöntemi kullanılmalı, etler tam pişmiş olmalıdır. Ana yemeği desteklemek için yanına çocukların zevkine göre havuç, bezelye veya patates gibi sebzeler eklenebilir. Sebzeler etle birlikte fırınlanabilir, ayrıca az yağda sotelenebilir. Bunların yanı sıra etler için iç pilav hazırlığı düşünülüyorsa, az miktarda sade pilav yapılabilir. Çünkü çocukların birçoğu iç pilavdan hoşlanmaz.



İçecekler evde hazırlanmalı!



Yılbaşı sofrasında tüketilen içecekler de en az yiyecekler kadar büyük önem taşır. Yeni yıl gecesi yemeklerin yanında sağlıklı içecekler tercih edilmeli, asitli içecek ve konsantre meyve sularının tüketiminden kaçınılmalıdır. Taze sıkılmış meyve suları herkes için en sağlıklı alternatif olacaktır. Meyve suyu içeceği zevke göre tercih edilebilir. Ayrıca yine evde hazırlanacak limonata ve ayran da sağlıklı içeceklere bir diğer örnekler olabilir.



Kuruyemişler abartılmamalı!



Yılbaşı geceleri yalnızca akşam yemeğinden ibaret olmaz ve atıştırmalar gece boyunca sürer. Atıştırmalık seçeneklerini sınırlandırmak çocukların yaşayabileceği uyku problemlerinin önüne geçebilir. Bu atıştırmalıklar, ceviz, badem, fındık, fıstık, kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru dut gibi alternatiflerden oluşabilir. Bu kuruyemişler hem besin değeri bakımından yüksektir hem de daha düşük kalorilere sahiptir. Çocuklar sizden mutlaka cips çeşitleri bekleyecektir. Fakat paketlenmiş ürünlerden uzak durmalı, çok isteniyorsa cipsleri evde kendiniz hazırlamalısınız. Bunu; evde ince ince doğrayacağınız patatesleri çeşitli baharatlarla tatlandırıp fırına vererek yapabilirsiniz. Fakat aşırı miktarda tüketilmemesine dikkat edilmelidir.



Ağır tatlılar yerine, sütlü ve meyveli tatlılar seçilmeli!



Yılbaşı gecesinin tatlısız geçmesi neredeyse imkansızdır. Bu gecede ağır, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Örneğin; hafif, az kremalı, bol meyveli bir pasta hazırlanabilir. Bunun dışında kuplarda hazırlanacak sütlü tatlılar, muhallebiler ya da cevizle süslenecek bir kabak tatlısı çocukların ilgisini çekecek alternatifler olabilir.







Çocuklar İçin Özel Yılbaşı Menüleri:



Menü 1:



Fırında Hindi



Sade pirinç veya bulgur pilavı



Yeşil salata



Ayran



Kuruyemiş, meyve



Meyveli pasta







Menü 2:



Fırında Köfte - Patates



Yoğurtlu sebzeler



Rus salatası



Taze meyve suyu



Kuruyemiş – meyve



Meyveli Muhallebi



Menü 3:



Fırında tavuk baget – patatesli



Zeytinyağlı barbunya



Yoğurtlu salatalık dilimleri



Limonata



Kuruyemiş - meyve



Kabak tatlısı