Yılbaşı gecesinde 2 bin 608 jandarma ve polis görev alacak

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:07

Vatandaşların yeni yıla sağlık ve huzur içinde girmeleri için Tekirdağ'da yılbaşı tedbirleri toplantısı düzenlendi. Alınan kararlar doğrultusunda genel güvenlik ve asayişin temini için 882'si jandarma, 1726'sı polis memuru olmak üzere toplam 2608 personelin görev alacağı belirlendi.



Vatandaşların yeni yıla sağlık ve huzur içinde girmelerini, yılbaşı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacı ile alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.



Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Dursun, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve kurum müdürleri katıldı.



Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilimiz genelinde, yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini için 882'si jandarma, 1726'sı polis memuru olmak üzere toplam 2608 personel vatandaşlara hizmet verecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA