Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalandı
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Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalandı

Samsun'da bir kişi yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken narkotik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

01.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:05
Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalandı

'da bir kişi yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu satışı ile ilgili çok kapsamlı çalışma başlattı. Narkotik polisi, T.C. adlı bir kişinin bir şahsa 2,84 gram bonzai sattığını tespit etti ve söz konusu uyuşturucuyu alıcıdan ele geçirdi. Gözaltına alınan T.C.'nin ikametinde yapılan aramada, 4 paket halinde 26,45 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 690 TL para ele geçirdi. Polisteki sorgulanması tamamlanan T.C. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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