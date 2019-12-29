Yılbaşı gecesi Türkiye genelinde 317 bin 121 güvenlik personeli görev yapacak

29.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:15

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 317 bin 121 personel güvenliği sağlamak için sahada olacak.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personelin ülke genelinde belirlenen noktalarda emniyeti sağlamak için çalışacağı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle