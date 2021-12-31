Yılbaşı gecesi inşaat ve elektrik direklerine dadanan hırsızlar ekipleri harekete geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı gecesi inşaat ve elektrik direklerine dadanan hırsızlar ekipleri harekete geçirdi

Yılbaşı gecesi inşaat ve elektrik direklerine dadanan hırsızlar ekipleri harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yılbaşı gecesi elektrik direklerinin fincan izolatörlerini çaldığı ve inşaat alanına girdiği iddia edilen hırsızlar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yılbaşı gecesi elektrik direklerinin fincan izolatörlerini çaldığı ve inşaat alanına girdiği iddia edilen hırsızlar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kastamonu'nu Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan vatandaşlar, boş arazide bulunan inşaat alanına giren ve atıl durumdaki elektrik direklerinin fincan izolatörlerini çalan vatandaşlar olduğu yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşların, bağırması sonrasında kaçarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Yılbaşı gecesi inşaat ve elektrik direklerine dadanan hırsızlar ekipleri harekete geçirdi

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

 Yılbaşına saatler kala Taksim'de hareketlilik! İstiklal Caddesi'ne akın var

Yılbaşına saatler kala Taksim'de hareketlilik! İstiklal Caddesi'ne akın var

 Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title