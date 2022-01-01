Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle, 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti. Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün ölümü yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title