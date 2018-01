Yılbaşı Gecesi Emniyet Güçlerine Ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2017 yılının son gecesinde mesai yapan güvenlik güçleri ile sevgi evlerinde yaşayan gençlerle bir araya gelerek, yeni yıllarını tebrik etti.



Başkan Fevzi Demirkol, her yılbaşı gecesinde olduğu gibi 2017 yılını, 2018'e bağlayan gecede de, halkın huzuru ve güvenliği için mesai yapan güvenlik güçlerinin yanında oldu. Başkan Demirkol, gece saatlerinde ilk olarak Sarayönü Polis Karakolunu, daha sonrasında Mardin yolundaki polis kontrol noktasını ve son olarak Şehitlik Emin Çavuş Polis Karakolunu ziyaret etti. Ziyaret ettiği noktalarda polis amir ve memurlarıyla sohbet ederek, 2018 yılının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Demirkol, polislere minnettar olduklarını ve her zaman güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Demirkol, Şehitlik Emin Çavuş Karakolunu ziyaretinde karşılaştığı İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile de sohbet ederek, yeni yılını tebrik etti. Başkan Demirkol söz konusu ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de, ailesinden uzak bir şekilde halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışan polislerimizin yanında olduk. Polislerimizin ailesinin yanında olmadığı bir ortamda bizim ailemizin yanında olmamız uygun düşmez. Mesai yapan arkadaşlarımızla sadece yılbaşında değil, resmi ve dini bayramlarda da bir araya geliyoruz. İnşallah gelecek günlerde sağlıklı, huzurlu, mutlu bir Türkiye ve sağlıklı ve barışın hakim olduğu bir dünya Cenab-ı Hakk'tan temenni ediyoruz" dedi.



Başkan Demirkol, yılbaşı gecesinde polis noktalarının yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde yaşayan gençleri de evlerinde ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti. - ŞANLIURFA