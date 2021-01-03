Yılbaşı gecesi çekiciyle drifte 6 bin 700 lira ceza
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Yılbaşı gecesi çekiciyle drifte 6 bin 700 lira ceza

03.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:23
Yılbaşı gecesi çekiciyle drifte 6 bin 700 lira ceza

İZMİR'in Konak ilçesinde, yılbaşı gecesi çekici ile boş yolda drift yapan M.C.Ç. (27), polis ekiplerince plakadan tespit edilerek, yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yılbaşı gecesi çekici ile boş yolda drift yapan M.C.Ç. (27), polis ekiplerince plakadan tespit edilerek, yakalandı. Drift yaptığı gerekçesiyle 6 bin 700 lira ceza kesilen M.C.Ç.'nin ehliyetine ise 2 ay süreyle el koyuldu. Çekici de 2 ay trafikten menedildi.

Olay, yılbaşı gecesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki boş yolda meydana geldi. İddiaya göre mahalleli, çekiciyle boş yolda drift yapıldığını ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve mahallelinin ifadesine başvuran polis, çekicinin plakasının 35 AT 3205 olduğunu tespit etti. Plakadan yola çıkan polis ekipleri, olay gecesi drift yapan çekici sürücüsü M.C.Ç.'nin adresine gitti. Drift yapmadığını savunan M.C.Ç.'ye, 6 bin 700 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu. Çekici ise 2 ay trafikten menedildi.Öte yandan boş caddede drift yapan M.C.Ç.'nin, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği de ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kişinin tepkisine neden oldu. 

 


Yılbaşı gecesi çekiciyle drifte 6 bin 700 lira ceza
Yılbaşı gecesi çekiciyle drifte 6 bin 700 lira ceza
Yılbaşı gecesi çekiciyle drifte 6 bin 700 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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