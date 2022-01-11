Yılbaşı gecesi araba çalan hırsızlar tutuklandı

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da yılbaşı gecesi çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yapan hırsızlar tutuklandı.

Hırsızlık olayı, yılbaşı gecesi Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Seçkin Sokakta meydana geldi. Araç sahibi Alihan Karadağ isimli vatandaş, otomobilini evinin önüne park etti. Karadağ, 10 dakikalığına evine gittiği esnada aracın anahtarını üzerinde gören hırsızlar otomobili çaldı. Üstünü değiştiren ve aşağı inen Karadağ, evinin önüne park ettiği 53 AAV 377 plakalı aracının olmadığını gördü. Aracının çalındığını fark eden Karadağ, hemen polise haber verdi. Kent merkezinde devriye gezen ekipler, çalınan aracı tespit edip takibe aldı. Polisin geldiğini gören hırsızlar, kaçmak isterken kaza yaptı. Ters dönen aracın içinden çıkan hırsızlar, karanlıktan istifade ederek ara sokaklara girip izlerini kaybettirdi. Hırsızlık olayı sonrası Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kameradaki kişilerin kimliklerini tespit ederek arama başlattı. Olayın ertesi günü Y.A. ve C.Ç. gözaltına alındı. İkilinin ifadesi sonrası hırsızlık olayına karışan 3'üncü kişinin C.Ç. olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması ile C.Ç. de gözaltına alındı. Araba çalan Y.A., C.Ç., ve C.Ç. isimli şahıslar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - IĞDIR