Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın çıktı: 4 kişi hayatını kaybetti
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Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın çıktı: 4 kişi hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

01.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:37
Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın çıktı: 4 kişi hayatını kaybetti

gecesi 'nın ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.


Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunan 4 kişinin öldüğü belirledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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