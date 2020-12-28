Yılbaşı emekli ikramiyesi 2021: Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Emekliye 2021 yılbaşı ikramiyesi olacak mı, kaç TL verilecek?

Yen yıla sayılı günler kala merak edilen konulardan biri de yılbaşı emekli ikramiyesi hakkında oldu. Peki, 2021 emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Emekliye 2021 yılbaşı ikramiyesi olacak mı, kaç TL verilecek? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Emekliye yılbaşı ikramiyesi, emekli zam oranı 2021, Emekliye zamEmekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi sorusu büyük bir merakla araştırılıyor. Yeni yılda verilecek zamlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emekli zammı 2021 yılında en çok merak edilen konulardan oldu. Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı?

2021 YILBAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ VAR MI?

Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor.

Emekli Ocak zammı için çok az bir süre kaldı. 2021 yılında yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görecek milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni yıl kazançlı geçecek. Emekliler yeni yılda 2 kez zam, 2 kez 1.000'er liralık bayram ikramiyesi alacak. Öte yandan 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM VAR MI?

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 OCAK: Zam oranları belli olacak

18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İLK İKRAMİYE MAYIS'TA

10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.