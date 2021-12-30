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Yılbaşı Cuma günü okullar tatil mi, öğleden sonra okullar tatil mi?

Yılbaşı Cuma günü okullar tatil mi, öğleden sonra okullar tatil mi?
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1 Ocak yılbaşı günü heyecanla beklenirken Yılbaşı Cuma günü okullar tatil mi konusu merak edildi. Peki, Yılbaşı Cuma günü okullar tatil mi?

Heyecanla beklenen yılbaşı günü öncesi, yılbaşının tatil olup olmadığı ve Yılbaşı Cuma günü okullar tatil mi konusu araştırıldı Peki, Yılbaşı Cuma günü okullar tatil mi? İşte, detaylar…

YILBAŞI CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Yılın son günü olan 31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk geliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatildir.

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak ifade edilmemiştir.

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