YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
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YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR

20.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:21
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR

YILBAŞININ vazgeçilmezi arasında olan kokina çiçeği tezgahlarındaki yerini almaya başladı.

 YILBAŞININ vazgeçilmezi arasında olan kokina çiçeği tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Kokina çiçeğinin uğur getirdiğine,  eğer bir sonraki yılbaşına kadar solmadan durursa, ev sahibi olunacağına inanılıyor. Yılbaşının simgesi haline gelen bu çiçeği toplamak ise oldukça zahmetli. 

"HAZIRLAMASI 3 AY SÜRÜYOR"

Aile mesleği olarak küçük yaşlardan itibaren kokina toplayan İsmigül Kütük, yılbaşına 3 ay kala dağlardan 'gıcır' adını verdikleri kırmızı çiçekleri topladıklarını, yeşil dikenli yapraklarını ise ormanın derinliklerinden büyük zahmetler çekerek topladıklarını söyledi. Yıllardır kokina çiçeği yaptığını söyleyen Kütük,  "Senelerdir bu zanaatı yapıyoruz. Dedelerimiz, büyüklerimiz yapıyordu. Onlardan da bize kaldı. Biz bunları ormandan getiriyoruz. Gıcırını, dikenini ayrı topluyoruz. Ormandan getirip evde topluyoruz. 3 ay bunlarla uğraşıyoruz. Ekim ayında toplamaya başlıyoruz. Çok zor oluyor toplamak. Bütün gün ormanın içindeyiz. Dışarıda çadır kuruyoruz. Geziyoruz bunları bulabilmek için. Çok eziyet çekiyoruz biz bunları yapmak için. 15 yaşından beri kokina yapıyorum, şimdi 45 yaşındayım. Uğur getirdiği söyleniyor, alanlara getirmiş ama bana bir uğuru olmadı" diye konuştu.

"DAĞLARDAN, ORMANIN DERİNLİKLERİNDEN TOPLANIYOR"

Kütük'ün akrabası Metin Yongacı ise kokina çiçeği için bir ay boyunca Kastamonu dağlarında çadırda kaldıklarını belirterek, "Çok zahmet isteyen bir iş. Aslında ben yapmak istemiyorum. Mecburiyetten yapıyorum. Bunların serüveni 3 ay önceden başlıyor. Yılbaşına 3-4 gün kala tüm işlerimiz bitiyor. 3 ay içinde bunun toplamasını bağlamasını yağmur, kar, çamur demeden yapıyoruz. Gıcır dediğimiz kırmızı topları genelde Sinop, Kastamonu Cide'den topluyoruz. Dikenlerini Belgrad Ormanı'ndan topluyoruz. Bana kalsa yapmam, toplaması, bağlaması çok pis iş. Hava güzel olduğunda dışarıda yapıyoruz ama normalde evin içinde bağlanır. Her yer çöp oluyor evde yapınca" dedi.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

Sevda Yongacı ise tüm bu zahmetlere rağmen tezgahlarda emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını söyledi.  Yongacı, "Tüccarlar çok ucuz istiyor bizden, biz de vermiyoruz. Aslında 10 lira eder ama 4-5 liraya satıyorlar bunu. Olmaz, bunlar çok zahmetli. Bu fiyatlar emeğimizi karşılamıyor. Ormana gidip, tepeden tepeye atlıyoruz bir tane bulabilmek için. Gıcırı Kastamonu'dan topladık. Bir ay Kastamonu'da kaldık. Kastamonu'nun ormanı güzel ama çok ayı var. Ayılardan çok korktuk. Yılbaşı için 4-5 bin tane hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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