Yılbaşı Büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu! Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı! Büyük ikramiye hangi ile gitti!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı! Büyük ikramiye hangi ile gitti? detaylar haberimizde.

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı.

120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ ŞEHİRDE ÇIKTI?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Amorti kazanan numaralar belli oldu: 4 ve 5

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183, 4552864

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896

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