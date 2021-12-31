Yılbaşı Büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu! Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı! Büyük ikramiye hangi ile gitti!
Merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar büyük bir heyecanlar kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı! Büyük ikramiye hangi ile gitti?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı! Büyük ikramiye hangi ile gitti? detaylar haberimizde.
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı.
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.
Amorti kazanan numaralar belli oldu: 4 ve 51.200.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896
Yılbaşı büyük ikramiyesi için bilet aldınız mı? #Yılbaşı | #Yeniyıl— Haberler (@Haberler) December 31, 2021
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