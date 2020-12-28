Yılbaşı bileti fiyatı ne kadar? Yılbaşı bileti 2021 çeyrek fiyatı!

31 Aralık gecesi sonuçlarının belli olacağı Yılbaşı bileti fiyatı ne kadar? Yılbaşı bileti 2021 çeyrek fiyatı! Detaylar haberimizde.

Her yıl binlerce insanın büyük umutla satın aldığıYılbaşı bileti fiyatı ne kadar? Yılbaşı bileti 2021 çeyrek fiyatı!

YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

2021 Yılbaşı bilet fiyatları tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL olacaktır.

Çeyrek bilet: 25

Yarım bilet:50

Tam bilet:100

MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ