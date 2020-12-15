Yılbaşı bileti almak haram mı? Yılbaşı bileti almak caiz midir? Yılbaşı bileti ve ikramiye ne kadar? Diyanet açıklaması!
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Yılbaşı bileti almak haram mı? Yılbaşı bileti almak caiz midir? Yılbaşı bileti ve ikramiye ne kadar? Diyanet açıklaması!

15.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:49
Yılbaşı bileti almak haram mı? Yılbaşı bileti almak caiz midir? Yılbaşı bileti ve ikramiye ne kadar? Diyanet açıklaması!

Her yıl binlerce kişinin satın aldığı ve büyük ikramiyenin verildiği Yılbaşı bileti almak haram mı? Yılbaşı bileti almak caiz midir? Diyanet açıklaması!

Yılbaşı biletlerinin satışa sunulması ile birlikte vatandaşlar Yılbaşı bileti almak haram mı? Yılbaşı bileti almak caiz midir? Diyanet açıklaması!

YILBAŞI BİLETİ ALMAK HARAM MI?

Diyanet 'Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır" açıklaması yaptı.

YILBAŞI BİLETİ VE İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon lira ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak. Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2020'de yapılacak, büyük ikramiye ise tam 100 milyon TL olacak.

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