Yılbaşı arifesinde alışveriş telaşı

Yılbaşına 1 gün kala yeni yılı evinde karşılayacak vatandaşlar çarşıda alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

Yılbaşından önce alışveriş yapmak isteyen Eskişehirli bazı vatandaşlar soluğu çarşı bölgesindeki dükkanlarda aldı. Yeni yıl heyecanını sevdikleriyle birlikte evinde geçirmeyi planlayan vatandaşlar özellikle kuruyemiş, lokum, kurutulmuş meyve ve hediyelik eşya alışverişine ilgi gösterdi. Eskişehir'in en yoğun bölgelerinin başında gelen Hamamyolu ve Taşbaşı'ndaki yılbaşı telaşı dikkat çekti.

Vatandaşların çarşıyı doldurduğunu söyleyen esnafalar, yılbaşı öncesinde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Kuruyemişçiler ise fiyatları vatandaşlar için makul tuttuklarını söylerken, yılbaşı için indirim olduğunu da ifade ettiler. - ESKİŞEHİR