Yılbaşı alışverişlerinde siber saldırılara karşı 12 öneri

24.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:06

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirmek için yılbaşı alışverişlerini fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak bilgisayar ve akıllı telefonlar ile güvenli online yılbaşı alışverişi için 12 önemli ipucu paylaşıyor.

1. Bilinen web sitelerinden alışveriş yapın. En iyi fırsatlar bazen hiç duymadığınız web sitelerinden gelir. Bu fırsatlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Bilmediğiniz bir web sitenin arkasında, umduğunuz gibi bir şirket bulunmayabilir ve aktardığınız tüm veriler an itibariyle online hesaplarınıza erişmeyi deneyebilecek üçüncü bir tarafın elinde olabilir.

2. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.3. Yılbaşı temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.4. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin. Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. İndirimin gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.5. E-postalardaki ve sosyal ağlardaki bağlantılara çok dikkat edin. Kimlik avı, insanlardan kişisel bilgilerini almanın en yaygın yoludur. Siber suçlular, Black Friday dönemlerinde de gerçeğine birebir benzeyen paravan siteler kullanarak, sizi tuzağa düşürebilir.6. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber dolandırıcılar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.7. Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın. Siteler yerine mağazanın uygulamasını kullanmak, uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılıyor. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.8. Adresinde yalnızca HTTPS bulunan web sitelerini kullanın. Online alışveriş genellikle hassas bilgilerin web siteleriyle paylaşılmasıyla yapılır. HTTP bağlantılar üzerinden gönderilen veriler ise şifrelenmez. Online alışveriş yaptığınız sitede HTTPS yoksa saldırgan verilerinizi çalabilir.9. Hesaplar ve finansal işlemler için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. iki faktörlü kimlik doğrulama, bir hesabı güvence altına almak için harika bir yoldur. Siber dolandırıcı, bir hizmet için sizin giriş bilgilerinizi ele geçirmiş olsa bile, telefonunuz veya e-postanıza da erişmesi gerekeceği için daha fazla güvende olursunuz.10. Her zaman güçlü şifreler kullanın. Bu öneriden bıkmış olsanız bile, özellikle online alışveriş yapacağınız siteler için karmaşık şifreler kullanmalısınız. Lütfen, aynı şifreyi birden fazla web sitesinde ve e-posta hesabınızda kullanmayın. Farklı hesaplarda birbirinden değişik, uzun, rakam ve harf kombinasyonlarıyla oluşturulmuş güçlü şifreler kullandığınıza emin olun. Klasik şifreler dışında biyometrik doğrulama yöntemlerinden faydalanmak da güvenliği oldukça artırıyor.11. Kredi kartlarınız için uyarıları ayarlayın. Çoğu banka, yapılan her işlemden sonra SMS ya da e-posta ile bilgilendirme özelliğini kullanıcılarına sunmaktadır. Bu sayede çalınan bir kredi kartı kullanıldığında fark edip kullanımını kapatabilirsiniz. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.12. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın. Tek seferde Windows, Mac OS, Android ve iOS cihazlarınızı korumak istiyorsanız, Bitdefender Total Security 2020, sizin için mükemmel seçimdir. Bitdefender Total Security 2020 ürünü, en gelişmiş zararlı yazılımlara karşı bile zırhlı koruma sağlar ve birden fazla platformda bulunan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi sistem performansını düşürmeden korumak için tasarlanmış özelliklere sahiptir.

Kaynak: DHA