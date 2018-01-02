Yılbaşı Akşamı Tüfekle 1 Kişiyi Yaralayan Şahıs Yakalandı

Samsun'da yılbaşı akşamı meydana gelen olayda bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.



Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde yılbaşı akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. tüfekle C.D.'ye ateş etti. Her iki bacağından yaralanan C.D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Y.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN