Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 2022 yılbaşı televizyon programları neler?

Salgınla devam eden 2021 yılının ardından umutlar 2022 yılına yöneldi. Yasakların esnetilmesine rağmen çoğu vatandaş yılbaşını evinde kutlamayı tercih ediyor. Yeni senenin güzel geçmesi hayaliyle vatandaşlar evlerinde yılbaşı için hazırlık sürecine girdi. Ailesiyle ve en yakın dostlarıyla birlikte yılbaşını kutlamak isteyenler o gün televizyonda neler var araştırmaya başladı. Ekranların başında olacaklar yılbaşı akşamı televizyonda neler var? diye soruyorsanız işte 2022 yılbaşı televizyon programları!

KANAL D - ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulan sevilen talk show programı yeni yılda da kulakların pasını silecek. Programda birbirinden ünlü konuklar ağırlanarak ekran başındakilere adeta bir müzik şöleni yaşatılacak.

Yılbaşı akşamı yer alan ünlü konuklar şöyle:

Hande Yener, Uğur Arslan, Cengiz Kurtoğlu, Coşkun Sabah, Harem, Kibariye, Resul Dindar, Özgür Can Çoban, Elmira Dans Grubu, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan &Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, "Yılbaşı Özel" özel bölümüyle saat 20.00'de KANAL D'de.

STAR TV- İBO SHOW

İmparator İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği yılbaşı programında adeta ünlüler geçidi yaşanacak. Programa Bülent Ersoy'un da katılması beklenen gecede Diva'ya orkestradan veto geldi. Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta tutuklanan orkestrasına sahip çıkmaması nedeniyle Bülent Ersoy müzisyenlerden tepki almıştı. O müzisyenlerden iki kişi İbrahim Tatlıses'in ekibine geçti ve Diva'nın programda yer almaması için rest çekti.

ATV- KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle cuma saat 20.00'de sevenleriyle buluşuyor. Programa ünlü rock grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül ve ünlü oyuncu Serkan Kaya yarışmacı olarak katılıyor.

SHOW TV- GÜLDÜR GÜLDÜR YILBAŞI ÖZEL

Sevilen tiyatro programı Güldür Güldür Show bu yeni yılda da izleyiciyi yalnız bırakmıyor. Geniş kadrosuyla ekranlarda yer alan programın yılbaşı konukları arasında; Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Erdal Erzincan ve Emel Sayın yer alıyor.

TV8- O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL

Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yılbaşı gecesinde birbirinden ünlü yarışmacıları takımına almak için mücadele edecek.

Sevilen yarışma programının beklenen ünlü konukları şöyle:

Aşk Mantık ve İntikam dizisinin yıldız oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, ünlü televizyoncu Müge Anlı, Yargının başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın sahne alacağı konuşuluyor.

TRT1- SEKSENLER YILBAŞI ÖZEL

TRT 1'in sevilen dönem dizisi Seksenler, yılbaşı özel bölümüyle ekran başında yer alacak. Dizinin oyuncuları sevilen şarkıları söyleyerek izleyenlere yeni yıl akşamındakeyifli anlar yaşatacak.

FOX- YALANCI SEVGİLİM

Yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği Yalancı Sevgilim filmi yılbaşına özel olarak ekranlarda saat 20.00'de yer alacak. Filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Keser, Arbil Tamur ve Salih Güney'in yer alıyor. Romantik komedi tadındaki filmde; Eski Yeşilçam oyuncusu Sami uzun süredir iş bulamadığı için içine kapanır ve kendini eve hapseder. Mahallenin sevilen cici kızı Belgin, evleneceği adamın ailesini zengin bir ailenin kızı olduğuna inandırmıştır. Söylediği yalanın ortaya çıkmasını istemeyen Belgin, varlıklı dede rolünü en iyi oynayabilecek kişi olan Sami'nin kapısını çalar. Sami bu teklife ilk başta sıcak bakmasa da Belgin'i kızı gibi sevdiği için onu kıramaz ve teklifi kabul eder.

FOX- ATA DEMİRER GAZİNOSU

Mizah ve müziği bir araya getiren Ata Demirer Gazinosu saat 22.00'de FOX ekranında izleyicilerle buluşacak. Türk Sanat Müziği'nden operaya, halk müziğinden pop ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer'e, sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek. Esprileriyle sevenlerini güldüren Demirer, şarkılarıyla da izleyenlerin gönüllerini mest edecek.

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