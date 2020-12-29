Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 2021 Yılbaşı Özel Programları

Koronavirüs salgını yüzünden bu sene herkes yılbaşını evden kutlayacak. Bu akşam sevdikleriyle ya da evde yılbaşını yalnız kutlayacaklar için televizyondaki yılbaşı özel programları derledik. Yılbaşı akşamı televizyonda neler var diye soruyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz. İşte 2021 Yılbaşı Özel Programları

Kötü geçen 2020 yılının ardından tüm dünyanın bütün umudu 2021'in güzel gelmesi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene dışarıda, mekanlarda yılbaşı kutlamaları ve kalabalık toplanmalar yasaklandı. Bu sene tüm Türkiye ve dünyanın belli bir kısmı 31 Aralık 2020'yi evinde geçirecek. 2021'e girerken keyifli ve mutlu olmanızı sağlayacak tüm Yılbaşı programlarını sizler için derledik. Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? diye merak ediyorsanız işte 2021 Yılbaşı Özel Programları!

SHOW TV - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL

Show TV2nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekranların karşısında olacak. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüne şu isimler konuk olacak:

Aslıhan Güner

İbrahim Demirci

Yeşim Salkım

Ayta Sözeri

Toygan Avanoğlu

STAR TV- İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL

Uzun yıllar televizyona ara veren İmparator İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara geri döndü. İbo Şov Yılbaşı Özel programında milyonlarca kişinin sevdiği birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İbo Show Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Perşembe günü 20:00'da Star TV ekranlarında olacak! İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler:

Diva Bülent Ersoy

Serdar Ortaç

Hande Yener

Seda Sayan

Şafak Sezer

KANAL D - ÇOK GÜZEL HAREKET BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL

Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak ÇGHB 2 Yılbaşı Özel programına eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları ve ünlü konuklar eşlik edecek. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel konukları ise şöyle:

Hülya Avşar

Koray Avcı

Emir Can İğrek

Kibariye

Cengiz Kurtoğlu

ATV - KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nın Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü konukları ise şöyle:

Emel Müftüoğlu

Serdar Ortaç

Burak Kut

TV8 - O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu sene var mı sorusu sık sık araştırılıyor. Bunun cevabı evet. Her sene gibi bu ene de TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı olacak. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 için henüz bir tanıtım filmi yayınlanmadı.