Yılbaşı 1 Ocak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşı 1 Ocak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!

15.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:38
Yılbaşı 1 Ocak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması yasaklarına dün bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun zamandır konuşulan Yılbaşı 1 Ocak sokağa çıkma kısıtlamalarına açıklık getirdi. Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından merak edilen Yılbaşı yasaklarını dün duyurdu. Uzun zamandır konuşulan yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması sonunda netliğe kavuştu. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve yeni koronavirüs tedbir ve destek detaylarını duyurdu. İşte tüm detaylarıyla Yılbaşı 1 Ocak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TARİH VE SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak tedbirler için yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Yılbaşı gecesi yapılacak kutlamalarda koronavirüsün yayılması çok tehlikeli bir hal seyredeceği düşüncesiyle Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan bu karara göre bu yılbaşında yalnızca kutlama değil aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamaları da uygulanacak! Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık itibariyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu duyurdu. Buna göre 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde herkese sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak! 31 Aralık Perşembe 21:00'da başlayan yasak 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek.

İlgili Haberler

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Ezgi Mola Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşı 1 Ocak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri! | Haberler.com Soğuk Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:38:35. #1.14#
title