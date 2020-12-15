Yılbaşı 1 Ocak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması yasaklarına dün bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun zamandır konuşulan Yılbaşı 1 Ocak sokağa çıkma kısıtlamalarına açıklık getirdi. Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından merak edilen Yılbaşı yasaklarını dün duyurdu. Uzun zamandır konuşulan yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması sonunda netliğe kavuştu. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve yeni koronavirüs tedbir ve destek detaylarını duyurdu. İşte tüm detaylarıyla Yılbaşı 1 Ocak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması tarihi ve saatleri!

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TARİH VE SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak tedbirler için yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Yılbaşı gecesi yapılacak kutlamalarda koronavirüsün yayılması çok tehlikeli bir hal seyredeceği düşüncesiyle Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan bu karara göre bu yılbaşında yalnızca kutlama değil aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamaları da uygulanacak! Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık itibariyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu duyurdu. Buna göre 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde herkese sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak! 31 Aralık Perşembe 21:00'da başlayan yasak 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek.