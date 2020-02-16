Yılanların yıllık çiftleşme dönemi için toplandığı park kısmen kapatıldı

16.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:19

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir park, yılanların çiftleşme dönemi için geçici olarak kısmen kapatıldı.



Lakeland kentinde yaşayan bir kişinin uyarısı üzerine harekete geçen yetkililer, Hollingsworth Gölü etrafında yılanların dolaştığı bilgisini doğruladı. Lakeland Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Anlaşılan yılanlar çiftleşmiş için göl etrafında toplanmış" açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle