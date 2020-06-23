Yılanların dansı kameraya yansıdı
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Yılanların dansı kameraya yansıdı

Yılanların dansı kameraya yansıdı Şanlıurfa'da yılanların kayalık alandaki dansı kameralara yansıdı.

23.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:25

Yılanların dansı kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yılanların kayalık alandaki dansı kameralara yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken görüldü. Şanlıurfa'da cep telefonuyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alandaki otların arasında çiftleşme dansı yaptıkları görüldü.

Yılanların dansı kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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