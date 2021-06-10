Yılanların dansı kamerada
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Yılanların dansı kamerada

Yılanların dansı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Güncel

Yılanların dansı kamerada Malatya'da kayısı bahçesinde ortaya çıkan 2 yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yılanların dansı kamerada

MALATYA - Malatya'da kayısı bahçesinde ortaya çıkan 2 yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan bir çiftçi, birbirlerine sarılı haldeki iki yılanın 'çiftleşme dansı'nı cep telefonu ile kayda aldı. Boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların dansını sosyal medya hesabından paylaşan çiftçi, ilk kez böyle büyüklükte yılan gördüğünü yazdı.

Yılanların dansı kamerada
Yılanların dansı kamerada
Yılanların dansı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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