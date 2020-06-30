Yılanların dansı kamerada
- Yılanların dansı kamerada Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.
30.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:01
- Yılanların dansı kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çınar'a bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde çiftçiler yol kenarında yılanları gördü. Telefonlarına sarılan çiftçiler yılanların dansını görüntüledi. Çiftçilerin hareket etmesinin ardından hayvanlar otların arasına karışıp gözden kayboldu.
Kaynak: İHA