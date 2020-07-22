Yılanların aşk dansı Yılanların aşk dansı Kahramanmaraş'ta bir çift karayılanın aşk dansı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Yılanların aşk dansı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çift karayılanın aşk dansı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir otomobilden çıkan müzik sesini duyan bir çift karayılanın aşk dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kırsal arazideki iş yerinden çıkan Cengiz Köfte, yol kenarında bir çift karayılan gördü.

Yılanların otomobilde çalan müzikle birlikte hareketlendiğini gören Köfte, o anları cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına aldı. Yılanların aşk dansı yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA