Yılanlar dansı böyle görüntülendi
Yılanlar dansı böyle görüntülendiELAZIĞ - Elazığ'da karayolunda dans edercesine hareketler yapan 2 yılan bir sürücü tarafından görüntülendi.
Yılanlar dansı böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da karayolunda dans edercesine hareketler yapan 2 yılan bir sürücü tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyü girişindeki yolda birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre dans edercesine hareket etti. O sırada yoldan geçen bir sürücü cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre aynı hareketi yaparak yol kenarına geçince, sürücü aracıyla bölgeden uzaklaştı.
Daha öncede aynı cinsteki yılanların dansı Elmapınarı köyünde görüntülenmişti.
Kaynak: İHA
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