Yılanlar bu kez Doğu Karadeniz'de görülmeye başlandı
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Yılanlar bu kez Doğu Karadeniz'de görülmeye başlandı

Yılanlar bu kez Doğu Karadeniz'de görülmeye başlandı Trabzon'da ölüme neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin'de gösterdi Artvin'in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda görülen 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde...

02.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:30

Yılanlar bu kez Doğu Karadeniz'de görülmeye başlandı

Trabzon'da ölüme neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin'de gösterdi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda görülen 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu

ARTVİN - Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin'de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmen Recep Ali Düzenli önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti. Yörede ilk kez görülen yılan ısırmasında bir kişi hayatını kaybederken, yılanlar Trabzon'un ardından bu kez Artvin'de görülmeye başlandı. Artvin'in Ardanuç ilçesi Cevizli köyünde 3 metrelik yılan ormanlık alanda görüldü. Yılanı görenler yanına bile yaklaşamazken, sadece cep telefonlarına kayıt etmekle yetindiler.

Köyün ormanlık arazisinde sürüsünü otlatan Mutlu Demirci, bir anda ortaya çıkan dev yılanı görünce tedirgin olduğunu söyledi. Bu bölge daha önce bu kadar büyük yılan görmediğini ifade eden Demirci, "İlk gördüğümde çok korktum daha sonra uzaklaşmaya başlayınca video çekmeye karar verdim. Kısa süre videoya aldım daha sonra süzülüp gitti. Yanına bile yaklaşamadım" ifadelerini kullandı.

Yılanlar bu kez Doğu Karadeniz'de görülmeye başlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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