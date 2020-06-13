Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı
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Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı

Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı Bursa'da köpeğe saldıran yılan cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

13.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:43

Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da köpeğe saldıran yılan cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren Aurora Selin'in köpeğine yılan saldırdı. O anları cep telefonu ile kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı. Aurora Selin, "Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.

Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı

Kaynak: İHA

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