Yılanın ısırdığı yavru dağ keçisine tedavi
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Yılanın ısırdığı yavru dağ keçisine tedavi

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde yılanın ısırdığı yavru dağ keçisi, muz serasına girdi.

Yılanın ısırdığı yavru dağ keçisine tedavi
12.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:10

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde yılanın ısırdığı yavru dağ keçisi, muz serasına girdi. Yavru keçi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçeye bağlı Gürlevik Mahallesi Yeni Cami yakınında aracıyla ilerleyen belediye personeli İsmet Gedik, önüne çıkan bir yavru dağ keçisinin sendeleyerek caddede ilerlediğini fark etti. Dağ keçisinin muz serasına girdiğini gören Gedik, aracını durdurarak sera sahibine haber verdi. Sera sahibi Cavit Sabır ile hayvanı kısa sürede yakalayan Gedik, Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. Yılanın ısırdığı anlaşılan yaralı hayvan, ilçede bulunan bir veteriner kliniğinde tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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