Yılanın ısırdığı çiftçi, tedavi altına alındı
Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Obalı köyünde çiftçi Ubeyt Dursun (35), fıstık aşılama çalışması yaptığı sırada yılan soktu.
Dursun, kendi aracıyla Baykan Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dursun, Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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