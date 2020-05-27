Yılanın akarsuda alabalık avı kamerada
MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, yılanın akarsuda bulunan alabalığı yakaladığı anlar, kameraya yansıdı.
27.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:13
MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, yılanın akarsuda bulunan alabalığı yakaladığı anlar, kameraya yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Arapgir'de meydana geldi. Kozluk bölgesindeki akarsuya giren yılanın alabalığı yakalayarak, kıyıya taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anları izleyenler, şaşırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.
Kaynak: DHA