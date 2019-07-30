Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldürdüğü iddiası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi evde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isterken hamile eşini öldürdü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde, H.K'ye ait çiftlikte çobanlık yapan Suriye uyruklu Ali El A. (29), evde gördüğü yılanı av tüfeği ile öldürmek istedi.

Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, eşi Zeynep El A'ya (21) isabet etti.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi kadının, hamile olduğu belirtildi.

Ali El A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA