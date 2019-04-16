Yılanı Kurtaran Çobanların Cesaretleri Korkuttu, Yorumları Güldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suyun içinde taşların arasında sıkışan yılan çobanların cesaret örneği sergilediği operasyonla kurtarıldı. Cesaretleri ile izleyenleri korkutan çobanları yorumları ise güldürdü.

Siverek'te son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kış uykusunda olduğu tahmin edilen bir yılanı vurdu. Taşların arasına sıkışan yılanın yardımına olayı gören çobanlar yetişti. Tehlikeye rağmen yılanı kurtarmak için harekete geçen çobanlar, bir taraftan da görüntüleri cep telefonuna kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan kurtarma görüntülerinde çobanların cesareti izleyenleri korkuturken, yaptıkları Türkçe ve Zazaca yorumlar ise izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA